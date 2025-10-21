エンゼルスが新監督として招聘（しょうへい）を目指していたアルバート・プホルス氏（４５）が、候補から外れたと２０日（日本時間２１日）、米メディア「ジ・アスレチック」でエンゼルス番を務めるサム・ブラム記者らが報じた。１４年に地区優勝を果たして地区シリーズに進んでから１１年連続でポストシーズンに進めていないエンゼルス。現時点では全３０球団の中で最もポストシーズンから遠ざかっており、低迷が続いている。