女優の吉岡里帆（32歳）が、10月19日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。「大人の階段上ったなと思ったとき」について語った。リスナーから、先日、親知らずを1度に4本抜いて大人になった気分になったが、吉岡が大人の階段上ったなと思ったときはどんなことか尋ねるメールが寄せられる。吉岡は自分も親知らずを抜いてはいるが、「ビビっちゃって、1本抜いて半年あけて、1本抜いて半年っていう感じで