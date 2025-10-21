フィギュアスケートグランプリ（GP）シリーズ第1戦フランス大会のエキシビションが19日、アンジェで行われ、女子でGP初出場優勝を飾った中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）は赤い衣装で女性ボーカル曲を元気いっぱいに舞った。次戦は今月31日からの第3戦スケートカナダ（サスカトゥーン）。12月のファイナル（名古屋）切符が懸かるが「今回のように演技にしっかり集中すれば結果もついてくる」と足元を見つめた。