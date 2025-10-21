20日朝、千葉県船橋市の集合住宅の1室で高齢女性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は女性の首を絞めて殺害したとして、77歳の夫を逮捕しました。殺人の疑いで逮捕されたのは、無職の菱木昭容疑者（77）です。菱木容疑者は、19日から20日ごろまでの間に船橋市若松の自宅で、妻・文江さん（78）の首を絞めて殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、20日午前8時半ごろ、別居する息子から「母の