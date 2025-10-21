NY株式20日（NY時間12:33）（日本時間01:33） ダウ平均46601.43（+410.82+0.89%） ナスダック22983.95（+303.98+1.34%） CME日経平均先物49795（大証終比：+495+1.00%） 欧州株式20日終値 英FT100 9403.57（+49.00+0.52%） 独DAX 24258.80（+427.81+1.80%） 仏CAC40 8206.07（+31.87+0.39%） 米国債利回り 2年債 3.461（+0.004） 10年債 3.992（-0.017） 30年債 4.583