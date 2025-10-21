◇オランダ1部フェイエノールト7ー0ヘラクレス（2025年10月19日）フェイエノールトのFW上田綺世（27）が欧州挑戦4年目で初のハットトリックを達成した。開始7分にパスミスを拾ってペナルティーアークから先制点。2―0の前半33分は右からの折り返しに詰め、クラブのオランダ1部通算5000点の節目を飾った。さらに5分後にはゴール前のこぼれ球に反応。利き足と逆の左で冷静に仕留め、前半だけでリーグでは日本人初の快挙を決め