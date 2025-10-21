アメリカのルビオ国務長官とロシアのラブロフ外相が電話会談を行いました。近く、ハンガリーでの開催を計画している米ロ首脳会談について調整を進めたものとみられます。アメリカ国務省の発表によりますと、ルビオ国務長官は20日、ラブロフ外相と電話会談を行い、ウクライナ和平をめぐる今後の対応について協議したということです。先週16日のトランプ大統領とプーチン大統領の電話会談を受けて行われたもので、ルビオ国務長官は「