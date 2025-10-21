10月20日放送の『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』（カンテレ・フジテレビ系）第2話では、それぞれの死との向き合い方が描かれた。 参考：草磲剛「縁も作品も全部がつながっている」『いいひと。』から『終幕のロンド』に至るまで 第2話の週タイトルは「遺品整理で蘇る父…」だった。去り行く人の思いを、残された者はどれだけ知ることができるだろうか。もしかすると、故人は知られず