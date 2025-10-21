ドジャースは24日（日本時間25日）に開幕するWSに向け、本拠地で非公開練習。球団は公式SNSで、キャッチボールを行う佐々木らの姿を公開した。また、4連勝でWS進出を決めた優勝決定シリーズ第4戦で、7回途中無失点10奪三振と3本塁打した大谷の活躍を、ニューヨークの「ニューズデー」紙が異例の大特集。大谷はインスタグラムを更新し、愛犬デコピンの最新ショットを投稿した。