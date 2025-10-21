◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦マリナーズ2―6ブルージェイズ（2025年10月19日トロント）マリナーズは球団史上初のWS進出へ王手をかけていたが、“自滅”で逆王手をかけられた。2回無死一塁から三塁手スアレスの失策をきっかけに2点を先制され、流れを手放した。打線は3回1死満塁で今季リーグトップの60本塁打のローリーが一ゴロ併殺打など、ここから3イニング連続併殺打、13三振と振るわなかった。ダン・ウィル