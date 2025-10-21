◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦ブルージェイズ6―2マリナーズ（2025年10月19日トロント）ブルージェイズが32年ぶりのワールドシリーズ（WS）進出へ、逆王手をかけた。ア・リーグ優勝決定シリーズは19日（日本時間20日）、トロントで行われブルージェイズが快勝し3勝3敗のタイに持ち込んだ。打線は5回にゲレロの左越えソロなど、11安打6得点。球団最多タイとなる今ポストシーズン6本塁打目となった主砲は「最高の気分