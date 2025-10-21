NHK総合で18日に中継されたドジャースとブルワーズのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦は、中継の終盤30分で平均世帯視聴率19・2％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）を記録した。関西地区は14・7％で、大谷の出身地である岩手地区は24・7％に上った。投打同時出場した大谷が7回途中無失点10奪三振で白星を挙げ、先頭弾、場外弾など3本塁打し、2年連続のWS進出を決めた。