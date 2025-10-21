自民党と日本維新の会が衆議院の議員定数1割削減を目指す方針で合意したことについて、影響を受ける可能性のある野党からは慎重論が相次いでいます。立憲民主党野田代表「定数削減、私ども賛成の方向でありますけれども、いろいろ手順があるだろうと思いますので、まずは政治とカネの問題を忘れないで、しっかりやり抜くことが大事だと」立憲民主党の野田代表はこのように述べ、定数削減と政治とカネの問題を「同時に議論しても