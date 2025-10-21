ボートレース津のＳＧ「第７２回ボートレースダービー」が２１日に開幕する。ダービー初出場の守屋美穂（３６＝岡山）が決戦を前に意気込みを明かした。特訓の感触はまずまずで「ペラを片面だけ叩いた。乗りにくさもないし、起こしも違和感はなかった。前検日としてはまあまあですね」とニッコリ。伝統の一戦に初めて参戦することについては「ダービーは１年間を通して点数を取る人が出る大会なので、まさか自分が出られると