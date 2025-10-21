ソフトバンクは２０日の「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第６戦（みずほペイペイ）で日本ハムに２―１で勝利し、日本シリーズ進出を決めた。アドバンテージ１勝を含む通算成績は４勝３敗。日本ハムの驚異的な勢いに屈しそうになりながらも、２年連続で日本シリーズへの切符をつかみ取った。試合後、王貞治球団会長（８５）は「うれしいし、興奮しました。日本シリーズにつながる勝利だっ