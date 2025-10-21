三重県鈴鹿市の小学校の給食で提供されたソーセージに異物が混入しているのが見つかりました。 【写真を見る】小学校給食のソーセージに「異物混入」 製造段階で混入か 児童が異物を発見三重・鈴鹿市 鈴鹿市教育委員会によりますと、20日午後1時ごろ、鈴鹿市の3つの小学校（鈴鹿市立牧田小学校、一ノ宮小学校、飯野小学校）の給食で提供されたソーセージに縦4ミリ、横3ミリの異物が見つか