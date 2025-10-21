1400個以上の宝石があしらわれた冠など、宝飾品9点がパリの人気観光地・ルーブル美術館から盗まれました。押し入ったのは4人組。わずか7分ほどの犯行でした。■被害総額日本円で数十億から百億円かフランス・パリにあるルーブル美術館。19日に急きょ休館となり、来館者が続々と退館していました。パリ検察によるとこの日、開館直後の美術館で4人組が宝飾品9点を奪い、逃走しました。被害総額は、日本円で数十億から百億円とみら