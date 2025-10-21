忙しい毎日の中で、限られた夜の時間を最大限に活用したい方におすすめのスキンケアが登場！株式会社I-neのナイトケアビューティーブランド「YOLU（ヨル）」から、メラトニンの働きに着目した新しいスキンケアアイテム「オーバーナイトハイドラシートマスク」が2025年11月3日より先行発売されます。睡眠中に肌をしっかりケアし、翌朝にはツヤとハリのある美しい肌に。 夜の間に美肌を育む！YOLU SK