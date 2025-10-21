プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「白身魚とアサリのワイン蒸し」 「生ハムと柿のサラダ」 「簡単！たっぷりチーズのふわふわオムレツby 杉本 亜希子さん」 の全3品。 簡単におしゃれな食卓が完成です！ワインが合う献立です♪ 【主菜】白身魚とアサリのワイン蒸し 魚介の旨味がたっぷり味わえる一皿です。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：247Kcal レシピ制作：管理