きょうのポンドドルは動意薄の展開が見られており、１．３４ドル台前半での振幅が続いている。２１日線付近での推移が続いており、次の展開待ちの雰囲気となっている。一方、ポンド円は２０２円台前半で推移。２１日線の上での推移が続いており、上向きのトレンドは維持されているものの調整の動きが続いている。 ストラテジストからは、ポンドは英国債利回りとの正の相関が低下しており、相対的に高い英国債利回りがポンド