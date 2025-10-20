今回、Ray WEB編集部は文化祭について読者に話を聞いて漫画にしてみました。ウェンディ役をやりたい女子が多数いる様子…。この後、ウェンディ役は誰がどのように勝ち取るのでしょうか！？そして、再度起こるバトルは何をめぐって…！？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】文化祭で劇をやることに！もちろんヒロイン役には人気が集中してしまってバチバチに…！？