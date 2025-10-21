ボートレース津のＳＧ「第７２回ボートレースダービー」の前検が２０日に行われた。２１日の開幕を前に主役となったのは２０２３年６月の徳山グラチャン以来２年４か月ぶりのＳＧ出場となる上平真二（５１＝広島）だ。黒いハットと紅白のネクタイを締めたダンディーな姿でさっそうと登場。昭和の名俳優・松田優作を彷彿とさせた。特訓の動きもまずまずで「下がることはなかった。スタートは届いていました。調整はバタバタ