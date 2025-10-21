ボートレース津のＳＧ「第７２回ボートレースダービー」が２１日に開幕する。赤岩善生（４９＝愛知）は前検の２０日、近況の動きで最も勢いがあると評価されている７６号機を獲得した。２連率４０％、３優出２Ｖとまずまずの実績。近況も２節連続で予選をクリアしている。特訓を終えた赤岩が「チルト０で行った。班ではあんまり変わらない。変わらずにいつも通りに行く」と話したように目立った動きではなかったが、素性がい