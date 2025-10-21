ボートレース津のＳＧ「第７２回ボートレースダービー」が２１日に開幕する。ドリーム戦６号艇の関浩哉（３０＝群馬）が手にしたのは２連率２９％の５８号機。ドリーム戦の中では最低ランクだ。「あまりいいエンジンじゃない。体感はあまり良くない。行き足とかは悪くはないかもしれない。内の選手の方がが良さそうに見えた」と特訓後の感触ももうひとつ。さらに「もう大きなことはされていて、やれることはもうほとんどない