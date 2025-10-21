ボートレース津のＳＧ「第７２回ボートレースダービー」が２１日に開幕する。当地のエンジンは昨年１２月から使用開始。約１０か月が経過しており、間もなく使い納めとなるものの、ここまで群を抜くエース機は不在。同じような気配の「エース格」が何機か存在しているのが現状だ。その中でも２連対トップ（４８％）、６優出３Ｖという実績を誇る３０号機を手にしたのは、今節がＳＧ初出場となった秋元哲（３６＝埼玉）だ。「