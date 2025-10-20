友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身のまわりで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部はバイト先でのトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞アパレルでバイトをしている主人公。ある日を境にバイト先の秋山先輩は、ことあるごとに主人公とお会計を代わろうとしてきます。そんな秋山先輩に、なんと主人公の手柄を横取りしていた疑惑が浮上