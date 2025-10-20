甘く儚いRayの世界観そのものなRayモデルたち。だけど、猛烈に可愛いだけじゃないんです！今回は、ピュアな魅力溢れる最年少Ray㋲・北里琉の「らぶなもの」をご紹介します♡ 初めての連ドラ出演や推し活に関するお宝写真などをチェックしてみて...！北里琉ピュアピュアなRay最年少16才2025年10月号©JOJI（RETUNE Rep）Ray model's dataTopic16タイプENTPTopicわたしのらぶな場所マーメイドラグーン「初めて見たと