台湾の電子部品大手ヤゲオは20日、センサー大手の芝浦電子に対する株式公開買い付け（TOB）が成立したと発表した。芝浦電子はヤゲオの子会社となり、東京証券取引所スタンダード市場の上場は廃止になる予定。芝浦電子は自動車などに使われる温度センサーに強みがある。ヤゲオは自社の顧客基盤の活用や、技術、財務面の支援を通じて芝浦電子の世界シェア拡大を後押しする。ヤゲオは5月からTOBを実施していた。電子部品大手ミ