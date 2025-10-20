韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「어그로 끈다（オグロ クンダ）」の意味は？「어그로 끈다（オグロ クンダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、「어그로（オグロ）」は、英語の「Aggressive」＝「攻撃的」が由来となっている言葉です。「어그로 끈