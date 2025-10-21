20日、米ホワイトハウスで、オーストラリアのアルバニージー首相（右）を出迎えるトランプ大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は20日、オーストラリアのアルバニージー首相とホワイトハウスで会談した。レアアース（希土類）の供給網を巡り協議。トランプ政権は米英豪の安全保障枠組みAUKUS（オーカス）に基づくオーストラリアへの米原子力潜水艦供与計画の見直しを今秋までに終える予定で、会談で取り