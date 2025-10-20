友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は過保護な親について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公の綾音は、監視カメラを部屋につけるほどの過保護な母親に困っています。そんな綾音には彼氏ができたのですが、そのことを母親に言い出せずにいました。ある日友だちの美咲にこのことを相談すると「言っ