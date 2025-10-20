10月11日（土），12日（日）に、さいたまスーパーアリーナで行われた音楽フェス『Coca-Cola X Fes 2025』に参戦してきました！本記事では、来場者がイベントを楽しめる様々なブースコンテンツの中で、個人的に特に「夢中全開。」になったブースコンテンツをご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。『Coca-Cola X Fes 2025』ってなに？『Coca-Cola X Fes 2025』とは、「XG」「Creepy Nuts」「&TEAM」「ano」「natori」「CAMIL