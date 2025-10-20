学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「美打ち」はなんの略語？「美打ち」はなんの略か知っていますか？映像制作に関する用語です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「美術打ちあわせ」を略した言葉でした！美打ちは、アニメ作品などの映像制作において、