日本のアニメを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「铁臂阿童木」の意味は？中国語で「铁臂阿童木」と表す日本のアニメはなんでしょうか？ヒントは、手塚治虫さんによるSF漫画です。いったい、中国語で「铁臂阿童木」と表される日本のアニメはなんでしょうか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「鉄腕アトム」でした！