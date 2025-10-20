◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク2―1日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）第3戦から打線の得点力が上がっていた日本ハム打線をいかに止めるか。ここから最終第6戦をスタートしたソフトバンクは、ベンチのイメージ通りに試合を運べたことが勝因だった。先発のモイネロが最低でも6回まで投げ抜き、勝ちパターンの救援陣につなぐ。それを実行できた。中4日のモイネロは登