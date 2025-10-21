ソフトバンクは２０日の「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第６戦（みずほペイペイ）で日本ハムに２―１で勝利し、日本シリーズ進出を決めた。先発のリバン・モイネロ投手（２９）が７回１失点の好投でシリーズＭＶＰを獲得した。絶対的左腕がチームを救った。中４日での登板でも「今日は制球力が良かった」と安定した投球を披露。７回３安打１失点と試合を作り勝利を呼び寄せた。７回はマ