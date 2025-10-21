少しずつ秋も深まり、旬のじゃがいももほくっと甘みを増しておいしくなる季節です。温かいポタージュに仕上げて、その味わいを堪能しませんか？料理家・瀬戸口しおりさんに教わった作り方のポイントは、じゃがいもといっしょにりんごを加えること。りんごのほどよい甘酸っぱさで、かろやかな風味のポタージュに。口当たりもふわっとやさしい、和みの一品になりますよ。『じゃがいものポタージュ』のレシピ材料（2人分）じゃがい