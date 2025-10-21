NY株式20日（NY時間11:11）（日本時間00:11） ダウ平均46575.34（+384.73+0.84%） ナスダック22996.80（+316.83+1.40%） CME日経平均先物49840（大証終比：+540+1.09%） 欧州株式20日GMT15:31 英FT100 9414.64（+60.07+0.64%） 独DAX 24291.19（+460.20+1.93%） 仏CAC40 8205.25（+31.05+0.38%） 米国債利回り 2年債 3.466（+0.008） 10年債 3.995（-0.014） 30年債 4