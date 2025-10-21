【ロンドン＝小沢理貴】大相撲ロンドン公演の千秋楽から一夜明けた２０日、力士たちが土俵内外でロンドンを盛り上げた様子を、現地紙が伝えている。英紙ザ・タイムズは「ＳＵＭＯがロンドンのファンにその価値を証明した」との見出しで記事を掲載。千秋楽の盛り上がりや会場準備の舞台裏などを伝え、「ＳＵＭＯの反響はあらゆる予想を上回った」としている。英紙ガーディアンは見開きで写真特集を組んだ。幕内土俵入り、豊昇