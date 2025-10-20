スウェーデンサッカー協会は20日、スウェーデン代表の新監督にグレアム・ポッター氏が就任することを発表した。ポッター氏はスウェーデンのエステルスンドやウェールズのスウォンジーを率いた後、19-18シーズンからブライトン監督に就任。22-23シーズン開幕直後にチェルシーに引き抜かれたものの、シーズン終盤に解任され、24-25シーズン途中から率いたウエスト・ハムでは25-26シーズン開幕直後に解任されていた。ポッター新