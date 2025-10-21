ＴＢＳ「タミ様のお告げ」が２０日、放送され、同局の日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の撮影現場で、出演者が選ぶ『関東ローカルスーパーの絶品お弁当はどこだ！？』がテーマとなった。「スーパーには行く？」と聞かれた佐藤浩市は、「好きなのよ♥」と意外な答え。「成城石井の麻婆豆腐、好きなんだよね」「好きなので誰もいない時は…、うちに人がいない時は買ったりします」と６０８円（税込み）の麻婆豆腐にハマ