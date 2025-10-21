JR山手線の電車内で、催涙スプレーのようなものがまかれ、2人がけがをしました。スプレーをまいたとみられる女が傷害の疑いで現行犯逮捕されています。東京消防庁などによりますと、午後8時ごろ東京・豊島区にあるJR山手線の大塚駅で「何者かが車内で催涙スプレーのようなものをまいた」と通報がありました。乗客の男性2人（60代）がけがをし、1人が病院に搬送されましたがいずれも軽傷です。警視庁は、スプレーをまいたとみられる