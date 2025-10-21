20日、クマが岩手県の住宅街に現れました。さらに秋田県ではクマが次々と人を襲い、家の中に17時間近くたった午後11時現在も居座り続けています。■岩手・盛岡原敬記念館でクマを捕獲20日、岩手県盛岡市の住宅街は物々しい雰囲気に。この日も、人の生活圏に姿を見せたクマ。現れたのは元首相・原敬が生まれた家に隣接する原敬記念館の敷地内です。フェンス沿いを行ったり来たり。堂々と歩いています。パトカーが近づくと…走り出