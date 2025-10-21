南米・ボリビアで実施された大統領選で、野党の中道派のロドリゴ・パス上院議員が勝利し約20年続いた左派政権に終止符が打たれました。新政権は対米協調路線へ転換を図るとみられ、パス氏は勝利演説で「ボリビアを世界に開かなければならない」と意気込みを語りました。パス氏は11月8日に新たな大統領に就任する予定です。