きのう（20日）午後7時半ごろ、大塚駅に向かって走行中のJR山手線・内回りの電車内で催涙スプレーのようなものを噴射され、60代の男性2人が軽傷を負いました。警視庁によりますと、この事件で30代の女性が傷害の疑いで現行犯逮捕されましたが、きのう（20日）午後11時ごろに釈放されたということです。