    メンバー表交換で握手を交わす小久保監督（左）と新庄監督（撮影・栗木一考）    ５回２死一塁、中前打を放つ牧原大（撮影・星野楽）    ５回、攻撃前に円陣を組むソフトバンクナイン（撮影・栗木一考）    ５回２死満塁、勝ち越しの右前適時打を放つ川瀬（撮影・中村太一）６回２死満塁、勝ち越しの右前適時打を放ち、ガッツポーズする川瀬（撮影・穴井友梨）&#