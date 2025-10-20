◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク2―1日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが大激戦を制し、リーグ優勝のアドバンテージの1勝を含む4勝3敗で日本シリーズ進出を決めた。中4日で先発したリバン・モイネロが7回1失点で勝利投手となり、ファイナルSのMVPを獲得した。5回に川瀬晃が勝ち越しの適時打を放った。2連勝の後、3連敗、運命の一戦でCS突破を決めた。今