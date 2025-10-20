◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク2―1日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの中村晃が、25日に始まる日本シリーズでの復調を誓った。中村はCSファイナルステージ第4戦で塁審と衝突し、後頭部を打撲。第5戦は球場入りしたもののベンチ外だった。第6戦はベンチ入りし、チームメートと歓喜の瞬間を味わった。試合後の祝勝会にも参加した中村は「またしっかり