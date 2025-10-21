◇東京新大学野球創価大5―1共栄大（2025年10月20日飯能市民）創価大が5―1で共栄大を下し、神宮大会出場を懸けた関東地区大学野球選手権（11月2日開幕）への出場を決めた。最後の打者を渾身の直球で空振り三振に取ると、マウンド上の山崎太陽（4年）は飛び跳ねた。「みんなにガッツポーズがダサかったから勉強しろと言われました」と笑顔を見せた。待ちわびたマウンドだった。今春の全日本選手権に出場するも、大会中