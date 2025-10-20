きょうのユーロドルは動意薄の展開で、１．１６ドル台半ばでの振幅に留まっており、本日のレンジは２５ポイント程度。チャート的には２１日線と１００日線の間におり、次の展開待ちといった状況。一方、ユーロ円は日本の政治情勢を受けて、一旦１７５円台前半まで下落したものの、１７５円台後半まで戻している。こちらは２１日線の上を維持しており、上向きの流れは維持しているものの、上値に慎重になってい